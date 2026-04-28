DM: Трамп упомянул Путина и стрельбу в Белом доме в разговоре с Карлом III

Президент США Дональд Трамп упомянул стрельбу, произошедшую в субботу вечером на ужине для корреспондентов в Белом доме, и президента России Владимира Путина в разговоре с королем Великобритании Карлом III после обмена приветствиями на Южной лужайке резиденции американского лидера. Об этом сообщает Daily Mail (DM) со ссылкой на чтеца по губам Николу Хиклинг.

«Я бы предпочел не стоять здесь [на лужайке] слишком долго. Мне кажется, я не должен здесь находиться», — предположительно, съязвил Карл III в ответ на слова главы Белого дома о стрельбе.

Затем, по словам Хиклинг, Трамп спросил, в порядке ли британский монарх. Ответ Карла III не был опубликован. Трамп, в свою очередь, добавил: «Это плохо».

Далее разговор главы США и британского короля перешел на тему урегулирования конфликта на Украине.

«Итак, прямо сейчас я веду разговор с Путиным», — отметил Трамп.

Как отмечает Хиклинг, Карл попытался перевести обсуждение в другое русло, сказав: «Мы обсудим это позже».

Трамп, однако, продолжил развивать эту тему.

«В другой раз», — повторил монарх, после чего Карл III и Трамп перешли на обсуждение проекта американского лидера по переоборудованию бального зала в Белом доме.

Ранее стало известно, что Лондон запретил камеры на встрече Карла III с Трампом в Белом доме, опасаясь повторения ситуации, которая произошла с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. По данным источников, Карл III покажется перед камерами в начале встречи, но его не будут снимать во время обсуждения каких-либо существенных вопросов.