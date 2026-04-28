Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 28 апреля 2026

Лондон не захотел повторять судьбу Зеленского и настоял на встрече с Трампом без камер

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / Pool via Reuters

Лондон запретил камеры на встрече короля Великобритании Карла III с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, опасаясь повторения ситуации, которая произошла с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. Об этом сообщает The Guardian.

«Королю Карлу удастся избежать потенциального унижения в виде публичного выговора от Дональда Трампа на этой неделе, поскольку Белый дом согласился с тем, что любая встреча между двумя лидерами должна проходить вне поля зрения камер», — говорится в материале.

Как отмечает издание, британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха с Трампом в Овальном кабинете прошла без камер, опасаясь повторения ситуации, когда Трамп отчитал Зеленского перед мировой прессой.

По данным источников, Карл III покажется перед камерами в начале своей ключевой двусторонней встречи во вторник, но его не будут снимать во время обсуждения каких-либо существенных вопросов.

Ранее стало известно, что Карл III попытается повлиять на Трампа в вопросе конфликта на Украине во время своего визита в США. По словам источнико, одной из главных тем, которые король намерен обсудить с главой Белого дома, является Украина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok