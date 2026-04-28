Лондон не захотел повторять судьбу Зеленского и настоял на встрече с Трампом без камер

The Guardian: Лондон запретил камеры на встрече Карла III с Трампом в Белом доме

Лондон запретил камеры на встрече короля Великобритании Карла III с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, опасаясь повторения ситуации, которая произошла с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. Об этом сообщает The Guardian.

«Королю Карлу удастся избежать потенциального унижения в виде публичного выговора от Дональда Трампа на этой неделе, поскольку Белый дом согласился с тем, что любая встреча между двумя лидерами должна проходить вне поля зрения камер», — говорится в материале.

Как отмечает издание, британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха с Трампом в Овальном кабинете прошла без камер, опасаясь повторения ситуации, когда Трамп отчитал Зеленского перед мировой прессой.

По данным источников, Карл III покажется перед камерами в начале своей ключевой двусторонней встречи во вторник, но его не будут снимать во время обсуждения каких-либо существенных вопросов.

Ранее стало известно, что Карл III попытается повлиять на Трампа в вопросе конфликта на Украине во время своего визита в США. По словам источнико, одной из главных тем, которые король намерен обсудить с главой Белого дома, является Украина.

