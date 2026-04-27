Британский король захотел повлиять на Трампа в вопросе Украины

Politico: Король Карл III намерен повлиять на Трампа в вопросе Украины

Британский король Карл III попытается повлиять на американского лидера Дональда Трампа в вопросе конфликта на Украине во время своего визита в США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, одной из главных тем, которые король намерен обсудить с главой Белого дома, является Украина.

«Это то, что действительно волнует короля. Больше, чем технологии или другие элементы отношений», — передает журнал слова источника.

23 апреля принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, в ходе своего необъявленного визита в Киев призвал не терять Украину из виду.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин первым из лидеров иностранных государств поздравил короля Карла III со вступлением на престол.