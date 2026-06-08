Политик Явлинский: Применение ядерного оружия в конфликте с Европой будет неизбежным

Применение ядерного оружия в конфликте с Европой будет неизбежным. Так вероятность ядерного удара назвал российский политик, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, его слова приводит RTVI.

Согласно заявлению Явлинского, он не видит иного развития событий, если противостояние с Европой перейдет в военную фазу.

«Я думаю, что это просто неизбежность первых дней, неизбежность (...) Одновременно нажмут [кнопки пуска ракет с ядерными боеголовками], потому что там трудно будет выяснить, кто первый, кто второй», — оценил он применение этого вида вооружений.

Ранее в Госдуме высказались о разрешении Евросоюза задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море. Как заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, начав задерживать танкеры с российской нефтью, ЕС сделает хуже своим же гражданам.