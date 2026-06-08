В Госдуме высказались о разрешении ЕС задерживать танкеры с нефтью РФ в Средиземном море

Депутат Журова: Задерживая танкеры с нефтью из РФ, ЕС сделает хуже своим же гражданам

Начав задерживать танкеры с российской нефтью, Европейский союз (ЕС) сделает хуже своим же гражданам, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила журналистам, что страны объединения разрешили своим военным кораблям задерживать в Средиземном море в рамках операции IRINI иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть и именуемые в Брюсселе «теневым флотом».

«Смотрите, надо же будет все это еще доказать и надо будет вступить в конфликт с теми странами (которые перевозят нефть под своими флагами, — прим. «Ленты.ру»). Это значит, санкции накладываются не на Россию по большому счету. И я допускаю, наверное, что им же в том числе идет эта нефть. Значит, своим же компаниям, своим же гражданам только будут делать хуже. Тем более партнерство и торговля ведь у нас уже с другими странами, а то, что те другие страны это куда-то продают — это явно не к нам вопрос», — высказалась депутат.

До этого украинская сторона около пяти часов утра атаковала морскими дронами грузовые суда «Натра» и «Циркон» в Краснодарском крае. Жертвами атаки стали пятеро граждан Азербайджана, еще трое получили ранения.

