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14:55, 8 июня 2026Россия

Володин высказался о военной помощи Киеву фразой «ЕС спонсируют удары по своей территории»

Володин: Евросоюз финансирует удары по себе, выделяя Киеву деньги на беспилотники
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал позицию о выделении военной помощи Киеву, заявив, что таким образом Европейский союз (ЕС) финансирует удары по собственной территории. Мнением российский политик поделился в Telegram.

«Сначала разрешили взорвать «Северные потоки». Остались без дешевых энергоресурсов из России. Тем самым внесли вклад в стагнацию экономики Германии и других европейских стран. Сейчас финансируют удары беспилотниками фактически по самим себе. Если бы раньше кто-то сказал, что такое возможно, вряд ли бы поверили», — обозначил Володин.

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