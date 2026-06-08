Володин: Евросоюз финансирует удары по себе, выделяя Киеву деньги на беспилотники

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал позицию о выделении военной помощи Киеву, заявив, что таким образом Европейский союз (ЕС) финансирует удары по собственной территории. Мнением российский политик поделился в Telegram.

«Сначала разрешили взорвать «Северные потоки». Остались без дешевых энергоресурсов из России. Тем самым внесли вклад в стагнацию экономики Германии и других европейских стран. Сейчас финансируют удары беспилотниками фактически по самим себе. Если бы раньше кто-то сказал, что такое возможно, вряд ли бы поверили», — обозначил Володин.