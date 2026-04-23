Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:02, 23 апреля 2026Мир

Принц Гарри выступил с неожиданным заявлением по Украине

Виктория Кондратьева
Фото: Jonathan Brady / Reuters

Принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, в ходе своего необъявленного визита в Киев призвал не терять Украину из виду. Его слова передает The Guardian.

«Важно, чтобы мы не теряли Украину из виду», — заявил принц.

Гарри добавил, что ему приятно вернуться в Киев. По его словам, Украина якобы «храбро и успешно защищает восточный фланг Европы». Отмечается, что во время двухдневного визита он намерен посетить конференцию по безопасности.

В сентябре 2025 года принц Гарри совершил поездку в Киев по приглашению украинского правительства. После этого он рассказал о посещении стихийного мемориала погибшим солдатам Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok