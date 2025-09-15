Мир
10:48, 15 сентября 2025Мир

Принц Гарри рассказал о посещении мемориала на Майдане

Принц Гарри рассказал о посещении мемориала погибшим солдатам ВСУ в Киеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yurii Kovalenko / Reuters

Принц Гарри, сын короля Великобритании Карла III, рассказал о посещении стихийного мемориала погибшим солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Майдане в Киеве. Его слова приводит The Guardian.

«Я хотел найти место, где можно было бы спокойно возложить венок, подальше от всех. Боже мой, там как в лабиринте. Я не представлял, как далеко он простирается», — сказал принц.

Гарри назвал мемориал на Майдане одним из самых печальных зрелищ, которые он когда-либо видел, «но в то же время и одним из самых красивых».

О прибытии принца Гарри в Киев по приглашению украинского правительства стало известно 12 сентября. Сообщалось, что во время визита в украинскую столицу он и команда его фонда Invictus Games Foundation планировали разработать новые инициативы по поддержке реабилитации раненых.

