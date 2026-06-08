В Армении после выборов сделали заявление о дальнейшей внешней политике

Мирзоян: Армения рассчитывает на нормализацию отношений с Турцией

Армения рассчитывает на нормализацию отношений с Турцией. Такое заявление после выборов в Национальное собрание (парламент) республики, во время заседания постоянных комитетов законодательного органа сделал министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, передает агентство Armenpress.

«Я ожидаю и считаю, что в самом ближайшем будущем мы добьемся ощутимого прогресса в плане полной нормализации наших отношений с Турцией», — подчеркнул дипломат.

По словам Мирзояна, сейчас между странами существует прямая торговля лишь в таможенном контексте. Географически, добавляет он, торговые отношения Еревана и Анкары выстроены лишь через территорию третьих стран.

7 июня в Армении прошли выборы в парламент. Явка избирателей составила около 60 процентов, а правительство после голосования сформирует победившая на выборах партия. После обработки всех голосов, таковой стала партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» с результатом 49,81 процента голосов избирателей.