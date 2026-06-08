Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 8 июня 2026Бывший СССР

В Армении после выборов сделали заявление о дальнейшей внешней политике

Мирзоян: Армения рассчитывает на нормализацию отношений с Турцией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anthony Pizzoferrato / AP

Армения рассчитывает на нормализацию отношений с Турцией. Такое заявление после выборов в Национальное собрание (парламент) республики, во время заседания постоянных комитетов законодательного органа сделал министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян, передает агентство Armenpress.

«Я ожидаю и считаю, что в самом ближайшем будущем мы добьемся ощутимого прогресса в плане полной нормализации наших отношений с Турцией», — подчеркнул дипломат.

По словам Мирзояна, сейчас между странами существует прямая торговля лишь в таможенном контексте. Географически, добавляет он, торговые отношения Еревана и Анкары выстроены лишь через территорию третьих стран.

7 июня в Армении прошли выборы в парламент. Явка избирателей составила около 60 процентов, а правительство после голосования сформирует победившая на выборах партия. После обработки всех голосов, таковой стала партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» с результатом 49,81 процента голосов избирателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может по дороге блуждать». В зоне СВО нашли деталь новой ракеты ВСУ. Что о ней известно и кто мог поставить Киеву это оружие

    Москвичка разучилась жевать после лечения зубов за полмиллиона в элитной клинике

    Евросоюз пообещал миллиарды евро на дроны для Украины уже в июне

    Россиянам назвали порядок действий при краже на отдыхе за границей

    Влияние выборов в Армении на отношения с Россией оценили

    Автора песен Бритни Спирс и Дуа Липы убили в Лондоне

    В Армении после выборов сделали заявление о дальнейшей внешней политике

    Володин высказался о военной помощи Киеву фразой «ЕС спонсируют удары по своей территории»

    Перечислены причины отказа от iPhone

    Иран прекратил удары по Израилю с одним нюансом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok