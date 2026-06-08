Москвичам назвали разницу между долгосрочной и посуточной арендой

ЦИАН: Посуточная аренда в Москве выгоднее долгосрочной даже при 39 % загруженности в году

Посуточная аренда в Москве выгоднее долгосрочной даже при 39-процентной загруженности в году. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН.

Показатель является максимальным среди российских городов из-за высоких расценках на рынке долгосрочной аренды. В среднем по анализируемым городам достаточно 24 процентов занятых дней в году, чтобы при сдаче посуточно получить такую же сумму, как при сдаче в «долгосрок».

В Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге необходима загрузка в 29-30 процентов. В Зеленоградске и Анапе всего 15-16 процентов занятых дней в году могут обеспечить собственнику такой же доход, как долгосрочная аренда на протяжении всего года. Наиболее выгодно сдавать квартиру посуточно также в Казани, Кисловодске, Светлогорске, Волгограде и Ярославле (нужно 17-20 процентов занятых дней в году).

«Посуточная аренда привлекательна высокой доходностью, но требует больше времени и средств на клининг, ремонт и рекламу. Поэтому собственнику важно понимать, что он хочет получить от аренды: если нужен стабильный пассивный доход — стоит сдавать квартиру в долгосрочную аренду, а если он готов передать управление бизнесом за определенный процент или строить его с соответствующими временными и материальными затратами, но и с более высоким потенциальным доходом, то имеет смысл выбрать "посутку"», — прокомментировала Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

Ранее инвестиционный советник из реестра Центробанка Юлия Кузнецова заявила, что россиянам стало невыгодно покупать квартиры под сдачу.