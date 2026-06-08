Россиянин высказался о матери возлюбленной и расстался с жизнью

В Свердловской области россиянка заколола оскорбившего ее и мать возлюбленного

В Свердловской области предстанет перед судом 47-летняя жительница Талицкого района, обвиняемая в расправе над сожителем. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 5 апреля в доме у женщины состоялось застолье с участием возлюбленного и друга семьи. В какой-то момент разгоряченный алкоголем сожитель принялся оскорбительно высказываться о хозяйке дома и ее матери. Не стерпевшая хамства дама взялась за нож и вонзила его в грудь обидчика.

Осознав содеянное, женщина сама вызвала пострадавшему скорую помощь, но спасти жизнь мужчины медикам не удалось.

Ранее в Амурской области россиянка заколола ножом соседа, не пожелавшего покинуть ее дом.

