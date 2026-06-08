Иран прекратил удары по Израилю с одним нюансом

Военное командование Ирана сообщило о прекращении ударов по Израилю

Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» сообщил о прекращении ударов по Израилю с условием, что атаки будут еще более сокрушительными в случае агрессии в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штаба.

«Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», — утверждается в заявлении.

В «Хатам аль-Анбия» подчеркнули, что удары со стороны Ирана стали «назидательным уроком» для Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль остановить удары друг по другу.