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12:52, 8 июня 2026Мир

Трамп обратился со срочным призывом к Ирану и Израилю

Трамп призвал Иран и Израиль перестать атаковать друг друга
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль остановить удары друг по другу. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Израиль и Иран должны немедленно прекратить "стрельбу"», — подчеркнул глава государства.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

Затем Израиль нанес ответные удары по Ирану, несмотря на то, что Трамп оказался не в восторге от этих планов. Он заявил, что свяжется с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и попросит его отказаться от мести.

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