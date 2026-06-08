Трамп обратился со срочным призывом к Ирану и Израилю

Трамп призвал Иран и Израиль перестать атаковать друг друга

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль остановить удары друг по другу. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Израиль и Иран должны немедленно прекратить "стрельбу"», — подчеркнул глава государства.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

Затем Израиль нанес ответные удары по Ирану, несмотря на то, что Трамп оказался не в восторге от этих планов. Он заявил, что свяжется с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и попросит его отказаться от мести.

