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Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол

Telegraph: Путин первым из мировых лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол

Фото: Dave Parker / Reuters

Президент России Владимир Путин первым из мировых лидеров поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на британский престол. Об этом пишет газета Telegraph.

«Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол», — отмечает издание.

Путин и Карл III встречались лично несколько раз, в том числе во время государственного визита президента РФ в Великобританию в 2003 году, напоминает газета.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. Он пожелал королю Британии мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты.

Британская королева скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. До этого сообщалось, что она находилась под медицинским наблюдением из-за ухудшения состояния здоровья.

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Марина Совина
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