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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Президент Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи со смертью Елизаветы II

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Королю Карлу III в связи с кончиной Королевы Елизаветы II. Об этом пишет ТАСС.

«С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», — заявил российский лидер.

Он также пожелал королю Британии мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — говорится в телеграмме.

Британская королева скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. До этого сообщалось, что она находилась под медицинским наблюдением из-за ухудшения состояния здоровья.

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Марина Совина
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