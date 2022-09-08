Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Сын Елизаветы II сделал первое заявление в качестве нового короля

Король Чарльз заявил, что смерть матери стала для него «моментом огромной печали»

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Чарльз сделал первое заявление в качестве нового короля после смерти своей матери Елизаветы II. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца в Twitter.

Он заявил, что смерть матери стала для него «моментом огромной печали», семья, страна и Содружество скорбят. «Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру», — говорится в заявлении.

О смерти Елизаветы II стало известно в четверг, 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией
В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания
Миронов назвал Елизавету II человеком-эпохой
США придумали способ снизить рост цен на топливо
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
В Запорожской области рассказали об охоте Киева за бюллетенями
В ООН выразили соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Трасс призвала британцев объединиться для помощи королю
Более пяти взрывов прогремели в Херсоне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.