Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:18, 1 мая 2026Мир

Командование США раскрыло численность своих войск в Европе

EUCOM: В Европе размещены около 80 тысяч американских солдат
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Axel Heimken / Reuters

В Европе на данный момент размещены около 80 тысяч американских военнослужащих. Численность войск в интервью ТАСС раскрыл представитель Европейского командования (EUCOM) вооруженных сил США.

«В настоящее время на европейском театре военных действий размещено около 80 тысяч военнослужащих США. Примерно 38 тысяч из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии», — сообщил он.

По его словам, численность и структура контингента постоянно меняется. На территории ФРГ военные размещены в «таких точках, как Висбаден, Рейн-Пфальц, Штутгарт и Бавария».

Ранее британский журнал Spectator заметил, что президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию по отношению к Европе после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждается в материале, после беседы с российским лидером американский президент отбросил доброжелательность к европейским политикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok