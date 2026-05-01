04:08, 1 мая 2026

Расследование о вторжении наемников в Курскую область завершилось

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Следственный комитет (СК) России закончил расследовать уголовные дела против наемников из Грузии и Великобритании, принимавших участие во вторжении в Курскую область в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СКР.

Как уточняется, речь идет о гражданине Грузии Гочи Хоравы и подданного Великобритании Лиама О’Коннора. Они принимали участие в качестве наемников в боевых действиях, а также вторглись в августе 2024 года в Курскую область. Фигурантов объявили в международный розыск и заочно арестовали.

По сведениям следователей, в общей сложности вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 1 086 наемников. Между тем, материалы дела 263 фигурантов направлены в суд, а почти по всем уже вынесены приговоры.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в ходе вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погибли более 330 гражданских.

