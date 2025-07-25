Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:09, 25 июля 2025Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл число жертв в результате вторжения ВСУ в Курскую область

Бастрыкин: В ходе вторжения ВСУ в Курскую область погибли более 330 гражданских
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область летом 2024 года погибли более 330 гражданских. Еще более 550 человек были ранены. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

«В результате вторжения националистов вглубь региона в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», — сообщил Бастрыкин.

Бастрыкин отметил, что сейчас расследуется более 610 уголовных дел, касающихся преступлений ВСУ в Курской области.

Ранее глава ведомства сообщил, что Следственный комитет установил свыше 3,5 тысячи наемников на стороне ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В работе Starlink произошел массовый сбой. Спутниковая связь перестала работать по всей линии фронта в зоне СВО

    Патрушев заявил о возможности ядерных подлодок РФ «охладить горячие головы» на Западе

    Бастрыкин раскрыл число жертв в результате вторжения ВСУ в Курскую область

    Водителям рассказали о значительном изменении по ОСАГО с 1 августа

    Внезапный звонок отца помог мужчине распутать ложь своей девушки

    В Британии предрекли падение обороны Красноармейска в ближайшие дни

    Таиланд выдвинул украинские танки к границе с Камбоджей

    В США назвали неизбежным убийство Зеленского

    Россиянка побывала в Таиланде и узнала секреты воспитания послушных детей

    Тысяча любителей оргий собрались на секс-фестивале несмотря на непогоду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости