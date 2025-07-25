Бастрыкин назвал число установленных Следственным комитетом наемников на стороне ВСУ

Бастрыкин: СК РФ установил свыше 3,5 тысячи наемников на стороне ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости назвал число иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, следователи установили свыше 3,5 тысяч военнослужащих из 70 стран.

«На основе собранных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в отношении 965 наемников, 721 — объявлен в международный розыск, а 282 — заочно арестованы», — уточнил Бастрыкин. Он добавил, что в отношении 134 иностранных граждан уже вынесены приговоры.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что наемники в составе ВСУ — это уже в основном не боевики, а технический состав для обслуживания военной техники.

