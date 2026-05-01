04:43, 1 мая 2026Мир

Евродепутат Здеховски: ЕС может принять 21-й пакет санкций против России до июля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) может принять новый пакет санкций против России к 1 июля, когда окончится представительство Кипра в Совете ЕС. Возможные сроки ввода новых ограничений против РФ назвал депутат Европарламента Томаш Здеховски в интервью «Известиям».

«Сроки будут зависеть от политического консенсуса между государствами-членами. Пакеты санкций требуют единодушия, а переговоры могут быть сложными. Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано», — сказал он.

По его словам, в 21-й пакет санкций могут войти услуги, связанные с энергетикой и товары двойного значения. Также могут быть приняты меры против участвующих в обходе санкций организаций.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас исключила возврат ЕС к нормальным отношениям с Россией. «Возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну», — подчеркнула она.

    Последние новости

    «Тотальный хаос». Трамп заявил о победе над Ираном и обвинил НАТО в доведении Украины до полного бардака

    В России назвали мешающую достижению мира с Украиной страну

    Посольству России в европейской столице заблокировали карты для оплаты бензина

    Такер Карлсон назвал виновных в уничтожении Украины

    Фон дер Ляйен раскритиковали за попытку развязать новый конфликт

    В Москве стартовал сезон фонтанов

    В США сделали неожиданное заявление о новых регионах России

    Во время визита Карла III в США произошел неприятный инцидент

    Латвийцы оказались недовольны отношением к украинским беженцам

    Евродепутат назвал сроки принятия нового пакета санкций ЕС

    Все новости
