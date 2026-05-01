Евродепутат назвал сроки принятия нового пакета санкций ЕС

Евродепутат Здеховски: ЕС может принять 21-й пакет санкций против России до июля

Европейский союз (ЕС) может принять новый пакет санкций против России к 1 июля, когда окончится представительство Кипра в Совете ЕС. Возможные сроки ввода новых ограничений против РФ назвал депутат Европарламента Томаш Здеховски в интервью «Известиям».

«Сроки будут зависеть от политического консенсуса между государствами-членами. Пакеты санкций требуют единодушия, а переговоры могут быть сложными. Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано», — сказал он.

По его словам, в 21-й пакет санкций могут войти услуги, связанные с энергетикой и товары двойного значения. Также могут быть приняты меры против участвующих в обходе санкций организаций.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас исключила возврат ЕС к нормальным отношениям с Россией. «Возврата к обычным отношениям с Россией не может быть даже после того, как Москва завершит эту войну», — подчеркнула она.

