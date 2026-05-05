Приговор Гуфу отменен

В Москве суд отменил приговор рэперу Гуфу

Московский областной суд отменил приговор рэперу Алексею Долматову (псевдоним Гуф). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело прекратили в связи с примирением с потерпевшим.

26 февраля Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера к году условно, признав его виновным по статье 330 («Самоуправство») УК РФ. Поводом для уголовного дела стала драка в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминске. Сообщалось, что Гуф вместе со своим приятелем Геворгом Саруханяном избил мужчину и похитил у него мобильный телефон. Потерпевший оказался братом администратора бани и бывшим сотрудником правоохранительных органов.