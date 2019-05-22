На российском государственном канале начали посылать «в жопу»

Телеведущий Сергей Михеев выгнал украинского эксперта из студии во время эфира политического ток-шоу «Кто против?» и послал его «в жопу». Запись выпуска доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Во время прямого эфира обсуждалось фото из музея холокоста. Сотрудники посольства Украины выдали ее за съемку депортации крымских татар в 1944 году.

«Это не ляп, это система, уважаемые. На самом деле это и есть подход украинской политизированной псевдонауки к обоснованию всех этих вещей», — заметил Михеев. По его словам, подобные прецеденты были замечены и ранее.

«Что, не было голодомора, что ли?» — уточнил один из украинских экспертов в ответ на размышления ведущего. Михеев с криками выгнал эксперта. «Идите в жопу отсюда. Все. Свободен, свободен!» — прокричал Михеев вслед гостю.

«Мне это надоело. Стоит, что-то бубнит, бубнит. Украинский философ. Считаю, что так можно, потому что или участвующие уважают хоть немножко друг друга. Или пусть, если он такой умный, то там где-нибудь кому-нибудь читает лекцию. Откроет в унитазе бачок и пусть читает туда лекции по украинской философии», — добавил он.

В мае соведущий Михеева в «Кто против?» Владимир Соловьев раскритиковал украинского политолога Всеволода Непогодина и выгнал его из студии во время записи политического ток-шоу. Спор произошел во время обсуждения вооруженных сил Украины.

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