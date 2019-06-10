На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Кому именно принадлежат образцы ДНК, пока неизвестно. Экспертиза будет полностью завершена во вторник, 11 июня, во второй половине дня. В ведомстве пообещали, что результаты исследований будут сразу же опубликованы.

Голунова задержали в Москве 6 июня. При личном досмотре у него изъяли около 4 граммов метилэфедрона, а дома — еще 5 граммов кокаина и электронные весы. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических препаратов в крупном размере. 8 июня Никулинский суд столицы отправил его под домашний арест.

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