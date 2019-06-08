Врач объявил об отсутствии у журналиста Голунова серьезных травм

У журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, не нашли серьезных травм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача Городской клинической больницы №71 Москвы Александра Мясникова.

Журналисту сделали компьютерную томографию головы и взяли анализ крови, его осмотрели хирург, терапевт и травматолог. «По имеющимся данным, у нас нет оснований для дальнейшего пребывания его в госпитале», — заключил медик. Мясников подчеркнул, что у журналиста нет переломов и каких-либо отклонений, которые могли бы говорить о сотрясении мозга. «Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза», — указал главврач.

Из-за ссадин врачи решили ввести ему лекарство от столбняка. «И сейчас мы его отправим домой, ну или не домой, а куда положено», — сказал Мясников.

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Ранее в субботу, 8 июня, врач из бригады скорой помощи, которая доставила Голунова в больницу, рассказала, что у него обнаружены гематома затылочной области, множественные ссадины грудной клетки, ушиб 10-го и 11-го ребер, а также подозрения на закрытую черепно-мозговую травму и на сотрясение головного мозга.

Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности.

В субботу, 8 июня, ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Следствие подало в суд ходатайство о его аресте. Коллектив «Медузы» сообщил, что журналист получал угрозы во время работы над новой статьей. Он также известен расследованиями госзакупок, похоронного бизнеса, «черных кредиторов».

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