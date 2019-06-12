В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова

Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом заявил секретарь ведомства Николай Патрушев, передает в среду, 12 июня, РИА Новости.

«У меня нет информации, что какие-то сотрудники спецслужб в данном случае виноваты», — сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о возможной причастности сотрудников к делу корреспондента.

Патрушев заверил, что в случае, если кто-то действительно нарушил закон, то «он должен понести наказание».

Материалы по теме Журналиста Голунова решили отпустить Его вина не доказана. Глава МВД обещает уволить главного московского борца с наркотиками

11 июня начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров заявил, что не опасается уголовного преследования. По его словам, он не представляет фабулу подобного уголовного дела, а сам он «ничего такого не делал и не нарушал закон».

Предположительно, уголовное дело против журналиста инициировал именно Щиров. Согласно результатам расследования Transparency International и Telegram-канала Baza, он владеет землей на сумму около 70 миллионов рублей.

Корреспондента «Медузы» задержали днем 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Обстоятельства задержания журналиста вызвали критику со стороны коллег. У здания главного управления МВД по Москве провели серию одиночных пикетов. 11 июня он вышел на свободу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!