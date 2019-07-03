Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должности

Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности. Об этом в среду, 3 июля, официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов сообщил «Интерфаксу».
«В настоящее время продолжается проверка. На период ее проведения сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности», — сказал Титов.
25 июня стало известно, что Щиров, который руководил операцией по задержанию журналиста Ивана Голунова, может быть косвенно связан с мафией и замешан в мошеннических сделках с драгоценными металлами.
Ранее «Трансперенси Интернешнл — Россия» и Telegram-канал Baza сообщали, что Андрей Щиров владеет в Подмосковье земельными участками на общую сумму в 70 миллионов рублей.
Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Широкий общественный резонанс этого дела, расследование которого проходило с грубыми нарушениями, заставило власти обратить внимание на произошедшее. В итоге дело было закрыто, президент Владимир Путин уволил из органов внутренних дел двух генерал-майоров полиции, началась проверка в отношении инициаторов дела против журналиста.