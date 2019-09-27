Уволенные после задержания Голунова полицейские подали в суд на МВД

Уволенные за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова сотрудники полиции хотят восстановиться на службе. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

Бывший полковник полиции Управления внутренних дел (УВД) по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров и его подчиненные — сержанты Роман Феофанов и Максим Уметбаев — подали иски к МВД об обжаловании своего увольнения. Они считают это решение незаконным.

Сержанты подали документы в суд 21 августа, а полковник Щиров — 13 сентября. Мосгорсуд проводит эти заседания в закрытом режиме.

Предварительное слушание по иску сержанта Феофанова прошло 11 сентября, а рассмотрение по существу запланировано на 2 октября. Иск Уметбаева рассмотрят 27 сентября.

16 июля сообщалось, что после прекращения уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова из УВД по ЗАО были уволены трое полицейских, нарушивших регламент работы при задержании. Уволенные заявили о намерении судиться с МВД, так как не считают, что у ведомства были основания для лишения их работы.

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