Ударивший Голунова полицейский извинился в суде

В Мосгорсуде бывший сотрудник МВД Максим Уметбаев извинился перед журналистом издания «Медуза» Иваном Голуновым за то, что ударил его при задержании. Об этом в среду, 11 марта, сообщает «Интерфакс».

«Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же», — сказал Уметбаев.

По его словам, добавляет РИА Новости, он готов пройти проверку на детекторе лжи для подтверждения своих слов о том, что он не знал о деле Голунова.

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Адвокаты бывшего полицейского попросили суд изменить ему меру пресечения на домашний арест. По их словам, их подзащитный признал вину в том, что ударил Голунова, но при этом, утверждают адвокаты, Уметбаев не участвовал в подбрасывании наркотиков и не фальсифицировал дело против журналиста.

Как сообщает РИА Новости, Мосгорсуд оставил без изменения решение об избрании меры пресечения.

В январе сообщалось, что Следственный комитет заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции Шачиев.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста и его освобождении.

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