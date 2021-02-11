В Москве совершены сразу четыре кражи денег и ценностей из банковских ячеек, общая сумма ущерба составляет 24 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Три преступления произошли в отделении банка на улице Климашкина в Пресненском районе Москвы. Представитель кредитной организации сообщил, что кражи совершены неустановленным лицом, которое вынесло сбережения клиентов банка в виде наличных денег в разной валюте и ювелирные украшения.

Также кража совершена из индивидуального банковского сейфа на юго-западе Москвы. Главный бухгалтер кредитной организации сообщила, что преступник проник в помещение банковского хранилища под видом клиента, открыл сейф и забрал миллионы рублей.

Возбуждены уголовные дела.

10 февраля в центре Москвы у мужчины похитили из двух его банковских ячеек сбережения на общую сумму 140 миллионов рублей. В этот же день из трех ячеек в банке на северо-востоке столицы пропала валюта на 56 миллионов рублей.