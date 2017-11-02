Из банковской ячейки в Москве украли 27 миллионов

Московская полиция возбудила уголовное дело после кражи из банковской ячейки. Об этом «Интерфакс» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД в четверг, 2 ноября.

1 ноября в 16:07 мск на службу «02» поступило сообщение о преступлении, совершенном по адресу: улица Кедрова дом.5А. Выехавшие по вызову сотрудники полиции выяснили, что на неделе неизвестный украл 400 тысяч евро из банковской ячейки по указанному адресу и скрылся. Материальный ущерб превысил 27 миллионов рублей.

По данному адресу располагается офис банка «Славия».

1 ноября столичная полиция сообщила о пропаже более 22 миллионов рублей из банковской ячейки финансово-кредитной организации на улице Тверской. О краже денег стало известно за день до этого, когда в правоохранительные органы обратился представитель арендатора банковской ячейки.