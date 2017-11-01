Более 22 миллионов рублей пропало из банковской ячейки в Москве

Из банковской ячейки в Москве пропали более 22 миллионов рублей. Об этом в среду, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

«31 октября в 13:03 на службу "02" поступило сообщение о краже денежных средств из банковской ячейки финансово-кредитной организации на улице Тверской», — сказал сотрудник пресс-службы.

В полицию обратилась представитель арендатора банковской ячейки. По ее словам, материальный ущерб составил около 22,6 миллиона рублей.

23 октября москвич сообщил в полицию о краже картин известных художников из его квартиры в Малом Козихинском переулке. Среди них были работы Ильи Репина, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Николая Бенуа и Владимира Маковского. Общая стоимость полотен составила 31 миллион рублей.