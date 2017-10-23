У москвича украли коллекцию картин на 31 миллион рублей

У жителя Москвы похитили картины известных художников общей стоимостью в 31 миллион рублей. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, коллекцию ценных полотен москвич хранил в квартире на Малом Козихинском переулке. В 2015 году он познакомился с двумя мужчинами, которые пообещали помочь ему с их реализацией.

Тогда же, в октябре, потерпевший передал им восемь картин, среди которых были «На даче у Репиных» Ильи Репина, «В парке» Петра Шрейбера, «Девушка» Федота Сычкова, «Чаепитие» и «Царевна» Сергея Соломко, «Италия» и «Околица» Николая Бенуа, «Тройка» Владимира Маковского.

Два месяца спустя он передал им еще три картины: «В горах» Василия Верещагина, «Девушка в ладье» Виктора Васнецова, а также «Летний пейзаж» Иосифа Крачковского. Согласно договоренности, мужчины должны были продать картины до февраля 2016 года, а затем вернуть вырученные средства владельцу. Но ни денег, ни картин обратно москвич так и не получил.

Источник агентства отметил, что картины принадлежали не самому заявителю, а его знакомому, и распоряжался он ими по договоренности.

2 октября из квартиры московского пенсионера в районе Северное Измайлово похитили китайскую бронзовую вазу стоимостью шесть миллионов рублей. Подозреваемый в краже был задержан на следующий день.