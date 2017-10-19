Модельера Гурченко и Бледанс осудили за мошенничество

Московский модельер Наталья Лакузо признана виновной в мошенничестве и приговорена к пяти годам лишения свободы. Женщину взяли под стражу в зале суда, сообщает в четверг, 19 октября, «Московский комсомолец».

По данным следствия, с 2012 по 2016 год модельер неоднократно брала на ремонт и переделку изделия из меха дорогих сортов, но работу не выполняла, а полученные средства возвращать отказывалась. Так, в 2012 году она получила от руководителя клининговой компании дорогую норковую шубу на починку и 100 тысяч рублей за работу, но ни деньги, ни шубу не вернула.

По аналогичной схеме она обманула известного московского врача-кардиолога, хирурга, психолога и генерального директора компании, торгующей лакокрасочными изделиями. Его имя не называется.

В ходе следствия Лакузо не признала вину. По версии модельера, она просто не успела закончить ремонт шуб, а клиентки оказались «слишком нетерпеливыми».

Прозванная в СМИ «королевой меха», Лакузо славилась работой с рядом российских знаменитостей. В числе ее клиенток были Людмила Гурченко, Светлана Дружинина, Лариса Вербицкая, а также Эвелина Бледанс.

8 февраля в Москве возбудили уголовное дело по факту нападения на 17-летнюю девушку в лифте. Подозреваемым оказался украинский дизайнер, приехавший в Россию на заработки.