Появилась помада цвета слез русалки

Американский бренд Too Faced выпустил помаду La Crème в оттенке «Слезы русалки». Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает HypeBae.

Такое решение создатели средства приняли после ошеломительного успеха такой же помады и теней в оттенке «Слезы единорога». Основатель и исполнительный директор компании Джеррод Бландино (Jerrod Blandino) в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию с еще двумя новыми цветами «Слезы феи» и «Слезы ангела».

Get ready to cry happy tears! #tfsneakypeek #UnicornTears #AngelTears #MermiadTears #FairyTears🦄😇✨ 🐠 #spring18 A post shared by Jerrod Blandino (@jerrodblandino) on Oct 12, 2017 at 10:05am PDT

«Будьте готовы плакать слезами счастья!» — прокомментировал фотографию Бландино. Официальная дата выхода новых средств неизвестна, но он поставил хэштег #spring18 (весна 2018 года), намекнув на возможное время выпуска косметики.

4 октября марка Giorgio Armani Beauty представила помаду из линейки Rouge D'Armani в цвете русской розы. Она заключена в черный лаковый футляр, который закрывается на эксклюзивную магнитную защелку, на нижней части флакона росчерк подписи Джорджио Армани. Это единственное средство, где представлена личная подпись модельера.