У Владимира Этуша похитили 28 миллионов рублей

У советского и российского актера Владимира Этуша мошенническим путем похитили 28 миллионов рублей. Информацию об этом в четверг, 19 октября, «Ленте.ру» подтвердили в московском управлении Следственного комитета России (СКР).

«По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он подозревается в мошенничестве», — сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Она уточнила, что по данному делу проводятся неотложные следственные действия.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в 2013 году Владимир Этуш принял предложение бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджии открыть вклад на выгодных условиях за границей, в швейцарском банке. Артист перевел ему все свои сбережения. В октябре 2017 года он потребовал возвращения денег, но получил отказ. Именно после этого Этуш обратился с заявлением в правоохранительные органы.