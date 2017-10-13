Силовые структуры
 

Сотрудников Роскомнадзора заподозрили в хищении 20 миллионов рублей

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В Следственном комитете полагают, что с 2012 года по февраль 2017 года при помощи незаконной зарплатной схемы сотрудниками Роскомнадзора было похищено более 20 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 13 октября, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева объяснила следователям, что была вынуждена трудоустраивать на свое предприятие «мертвые души», с тем чтобы дать возможность Роскомнадзору сохранить ценных сотрудников, увеличив их зарплаты.

Газета указывает, что при приеме на работу пресс-секретарем Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому предложили двойную зарплату: от самого ведомства и от его ФГУПа. Борис Едидин, пришедший в правовое управления Роскомнадзора из администрации президента, получил предложение вернуться на прежнее место работы. И чтобы его удержать, потому что он ценный работник, ему выдали вторую зарплатную карту. Таким образом, при ежемесячном доходе в 70 тысяч рублей, он получил доплату на сумму от 50 до 80 тысяч рублей. Источник издания указывает, что Едидин отбился от исков к Роскомнадзору на несколько сотен миллионов рублей.

Уголовное дело о мошенничестве с черными зарплатами в Роскомнадзоре, как пишет «Коммерсантъ», было возбуждено на основании оперативных материалов ФСБ. В течение полугода спецслужбы прослушивали телефонные переговоры и изучали движение средств по счетам чиновников.

Фигуранты дела заявляют, что не знали о незаконном характере доплат. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не признает свою вину в мошенничестве, заявил его адвокат Игорь Пегов.

По делу проходят также начальник правового управления Борис Едидин и руководитель аппарата ведомства Александр Весельчаков. Все трое были помещены под домашний арест. Суд отказался отправлять их в СИЗО, как того требовало следствие.

Они подозреваются в преступлении, предусмотренном статьей 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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