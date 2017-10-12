Пресс-секретарь Роскомнадзора открестился от мошенничества

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не признает свою вину в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Пегов.

По его словам, исходя из материалов дела, обвинение надумано и притянуто. «Там нет ничего криминального. Никакой связи с нашим подзащитным тоже нет», — заявил Пегов. Ни он, ни его подзащитный не смогли понять суть подозрений, изложенных в протоколе следствия.

Адвокат отказался раскрыть фабулу дела, сославшись на подписку о неразглашении материалов.

Ранее 12 октября Чертановский суд Москвы сообщил о заключении под домашний арест Ампелонского, Бориса Едидина, занимающего должность начальника правового управления ведомства, и руководителя аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова. Решение было вынесено 5 октября. Суд отказался отправлять чиновников в СИЗО, как того требовало следствие.

Они подозреваются в преступлении, предусмотренном статьей 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

О начавшемся расследовании уголовного дела о махинациях в Роскомнадзоре стало известно 11 октября. По словам источника, знакомого с ситуацией, обвинение связано с выводом денег через одно из подконтрольных Роскомнадзору федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП).

«Многие чиновники компенсируют небольшую зарплату контрактами, оплата за которые идет через предприятия, находящиеся в ведомственном подчинении. В данной ситуации, скорее всего, схема именно такая. Во всяком случае, в настоящее время убедительных доказательств хищений, в том числе путем мошенничества, у следователей нет», — сказал собеседник редакции. Он отметил, что схема спорная, но закону не противоречит.