Российские слесари попались на краже денег из банковских ячеек

Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали преступную группу, участники которой подозреваются в хищении денег из банковских депозитариев. Об этом сообщает «МВД-Медиа».

На кражах попались слесари, которые при помощи дубликатов ключей вскрывали чужие ячейки. «В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве и Екатеринбурге задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, трое жителей Свердловской области, используя поддельные документы, заключали с банками договоры аренды ячеек. Как только сотрудник кредитной организации выходил из депозитария, подозреваемые с помощью пластилина снимали слепки ключей, а затем делали дубликаты. С ними слесари возвращались в банк, проверяли ячейки и забирали их содержимое.

При обысках по местам проживания подозреваемых изъяты свыше 35 миллионов рублей в разной валюте, заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев.

Следователи установили причастность слесарей к двум эпизодам хищения денег из ячеек, откуда пропали 2,6 миллиона долларов. Фигуранты дела по решению суда отправлены в СИЗО.

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