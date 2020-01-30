Российские слесари попались на краже денег из банковских ячеек

Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали преступную группу, участники которой подозреваются в хищении денег из банковских депозитариев. Об этом сообщает «МВД-Медиа».
На кражах попались слесари, которые при помощи дубликатов ключей вскрывали чужие ячейки. «В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве и Екатеринбурге задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, трое жителей Свердловской области, используя поддельные документы, заключали с банками договоры аренды ячеек. Как только сотрудник кредитной организации выходил из депозитария, подозреваемые с помощью пластилина снимали слепки ключей, а затем делали дубликаты. С ними слесари возвращались в банк, проверяли ячейки и забирали их содержимое.
При обысках по местам проживания подозреваемых изъяты свыше 35 миллионов рублей в разной валюте, заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев.
Следователи установили причастность слесарей к двум эпизодам хищения денег из ячеек, откуда пропали 2,6 миллиона долларов. Фигуранты дела по решению суда отправлены в СИЗО.