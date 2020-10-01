ФСБ показала задержание воров за кражу подаренной Путиным иконы

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ФСБ показала задержание двух россиян, укравших из Валдайского Иверского монастыря икону, подаренную президентом России Владимиром Путиным. Видео операции в четверг, 1 октября, публикует Telegram-канал Life Shot.

Подозреваемых задержали по адресам проживания в городе Волхов Ленинградской области. Иверскую икону Божией Матери, которую Владимир Путин подарил храму в 2001 году, оперативники нашли в гараже у одного из фигурантов дела. Там же обнаружили украденный напрестольный крест.

Преступление было совершено в ночь на первое сентября. Похитители приплыли к острову на лодке и проникли на территорию монастыря, сделав подкоп под воротами. Они украли из храма крест, золотые изделия и икону. Уточняется, что один из задержанных ранее был судим за совершение тяжких преступлений.