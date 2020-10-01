Раскрыты подробности кражи из монастыря подаренной Путиным иконы

Задержанные по подозрению в краже из Валдайского Иверского монастыря иконы Божией Матери, подаренной президентом России Владимиром Путиным, приезжали к храму за несколько дней до преступления. Об этом в четверг, 1 октября, сообщает «Московский комсомолец».

Узнав о краже, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и заметили у монастыря двух неизвестных на мотоцикле без номеров, которые вели себя подозрительно. От храма они двинулись в Санкт-Петербург, а затем в Волхов. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили их личности и задержали мужчин по местам их жительства.

В гараже у одного из фигурантов уголовного дела, помимо украденной иконы, нашли инструменты и другие предметы, доказывающие причастность к преступлению.

На допросе задержанные признались, что изначально об иконе не знали — действовали в темноте и брали все вещи, которые, как им казалось, представляют ценность.

Возбуждены уголовные дело по статьям 158 УК РФ («Кража») и 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»).