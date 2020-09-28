ФСБ задержала заместителя главы российского города

В Крыму заместителя главы Евпатории, а также действующего и бывшего заместителей директора управления капитального строительства администрации города обвиняют в получении взятки. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, заместители директора управления капитального строительства предложили главе одной из фирм города свое покровительство при получении контракта на строительство детского сада. Когда бизнесмен согласился, злоумышленники обратились к замглавы города. За взятку он должен был закрыть глаза на нарушения, которые могли бы быть выявлены при проверке.

Сумму в размере 10,5 миллиона рублей обвиняемые получили через банковские счета подконтрольных им фирм.

Сообщников задержали сотрудники ФСБ. Они признали вину в преступлении и были помещены под домашний арест.

Ранее сообщалось, что у вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина начались обыски. Они связаны с уголовным делом, возбужденным год назад МВД по факту злоупотреблений при подготовке документации о строительстве зоопарка и хищениях бюджетных денежных средств, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.