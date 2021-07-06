Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

В 2021 году Единый государственный экзамен на 400 баллов сдал один школьник. Об этом говорится в презентации Рособрнадзора, которую представил глава ведомства Анзор Музаев, передает ТАСС.

1 школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов в 2021 году

Музаев также добавил, что на 300 баллов экзамен сдали 16 российских школьников, на 200 — 409 выпускников.

По данным председателя комитета по образованию Наталии Путиловской, слова которой приводит Regnum, 50 выпускников в Санкт-Петербурге получили ноль баллов за ЕГЭ. По ее словам, некоторые из них в бланках ответов писали стихи и рисовали. Кроме того, один молодой человек написал на экзамене по биологии текст песни, в котором признавался девушке в любви.

Ранее жительница Екатеринбурга набрала наивысший балл на ЕГЭ за два года до сдачи. Студентка рассказала, что решила перестраховаться и заранее сдать экзамен по литературе и русскому языку. В Свердловском художественном училище имени Шадра девушке осталось учиться еще два года.