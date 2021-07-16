В российском городе закрыли класс из-за плохо сдавших ЕГЭ выпускников

В Свердловской области чиновники решили закрыть десятый класс из-за того, что выпускники этого учебного заведения плохо сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его данным, девятиклассников переводят в другую школу на окраине. Приказ директора озвучили на выпускном — десятый класс по учебному плану не предусмотрен.

Общественный транспорт в городе ходит редко, на дорогу будет уходить два часа. Решение управления образования директор школы объяснил слабыми результатами прошлогоднего ЕГЭ.

По словам врио отдела образования города Нижней Салды Ольги Середкиной, низкие баллы прошлогодних старшеклассников совершенно ни при чем. «Условия в каждой школе они созданы, но они разные, и после совещаний с директорами был издан приказ», — сказала она.

Родители школьников уже пожаловались в прокуратуру, сейчас там проводят соответствующую проверку. Дело в том, что в городе даже нет школьного автобуса. «Расстояние между школами более трех километров — дети добираются более 40 минут», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее в Москве восьмилетняя девочка по имени Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. В семь лет она получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11 класс. Она получила документ только через год по техническим причинам.