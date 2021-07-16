Россия
 
Последние новости
Глава МВД Украины Авакова покинул пост из-за просьбы Зеленского
На Эйфелеву башню пустят только привитых туристов
Меркель заявила о необходимости сохранить транзит газа через Украину
Оценены перспективы сдавшей ЕГЭ восьмилетней москвички в МГУ 
Популярная певица появилась на публике в просвечивающем наряде без белья
Академик назвала приоритетные группы детей для вакцинации
Эксперт оценила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированного
В Германии более тысячи человек пропали без вести после наводнения
Назван помогающий избавиться от жира на животе продукт
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе закрыли класс из-за плохо сдавших ЕГЭ выпускников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В городе Нижняя Салда закрыли десятый класс из-за плохо сдавших ЕГЭ выпускников

В Свердловской области чиновники решили закрыть десятый класс из-за того, что выпускники этого учебного заведения плохо сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его данным, девятиклассников переводят в другую школу на окраине. Приказ директора озвучили на выпускном — десятый класс по учебному плану не предусмотрен.

Общественный транспорт в городе ходит редко, на дорогу будет уходить два часа. Решение управления образования директор школы объяснил слабыми результатами прошлогоднего ЕГЭ.

По словам врио отдела образования города Нижней Салды Ольги Середкиной, низкие баллы прошлогодних старшеклассников совершенно ни при чем. «Условия в каждой школе они созданы, но они разные, и после совещаний с директорами был издан приказ», — сказала она.

Родители школьников уже пожаловались в прокуратуру, сейчас там проводят соответствующую проверку. Дело в том, что в городе даже нет школьного автобуса. «Расстояние между школами более трех километров — дети добираются более 40 минут», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее в Москве восьмилетняя девочка по имени Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. В семь лет она получила аттестат за девятый класс, после чего сдала предметы за 11 класс. Она получила документ только через год по техническим причинам.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Старшеклассникам на Урале мешают доучиться из-за чужих ошибок на ЕГЭ
Российская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет
Учительница шести сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников раскрыла секрет успеха