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Учительница шести сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников раскрыла секрет успеха

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Учительница школы №77 Петроградского района Санкт-Петербурга Дина Федорова, у которой учились шестеро сдавших Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии на 100 баллов выпускников, раскрыла секрет успеха. О том, как ее ученики добились таких результатов, Федорова рассказала «Фонтанке».

«Пишут успешно только те ребята, кто действительно хорошо подготовлен. Мы в нашей школе не занимаемся натаскиванием на ЕГЭ, мы стараемся научить предмету. Для этого у нас есть хорошие возможности: теоретическая и практическая база», — заявила педагог.

Кроме того, Федорова отметила, что помимо стобалльников среди ее учеников есть и те, кто написал экзамен на 99 баллов и не получили максимальную оценку из-за невнимательности.

В прошлом году россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии в связи с повышенной сложностью заданий. Автор одной из петиций, инженер-химик-технолог, отметил, что задания 2020 года рассчитаны на профессионалов, а не на выпускников. Создатель другой петиции также отметила, что задания были в три-четыре раза сложнее тех, что предлагались для проработки на сайтах по подготовке к экзамену. Многие дети, по ее словам, видели такие задания впервые.

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