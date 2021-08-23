Выпускники МГУ рассказали о ставшем охранником сокурснике-вундеркинде

47-летний москвич Данила П., который считался вундеркиндом и в 13 лет учился в МГУ, во время обучения «сломался» и стал учиться на тройки, после чего много раз менял профессию и даже работал охранником. Об этом «Ленте.ру» рассказали люди, которые учились в вузе вместе с ним.

По словам знавших его людей, мать Данилы П. была специалистом по одаренным детям, в семь лет мальчик уже читал Гегеля, в 12 — окончил школу с золотой медалью, а в 13 поступил на факультет журналистики МГУ. При этом проблем с социализацией у него не было. «Многие ребята с ним общались, некоторые даже дружили, он в вакууме точно не был», — вспоминают его однокурсники.

Тем не менее, нагрузки оказались слишком высокими для ребенка, считают они. После специалитета журфака Данила П. пошел в аспирантуру в другой вуз, но диссертацию так и не защитил. Потом он работал милиционером, охранником, шил военную форму, занялся реконструкцией. Сейчас он работает художником по костюмам.

Один из однокурсников Данилы, журналист Евгений А., считает, что его история похожа на то, что сейчас происходит в жизни Алисы Тепляковой — россиянки, которая в 8 лет сдала ЕГЭ. «Из него пытались сделать что-то великое, как сейчас из этой бедной девочки, а в результате ничего из него не вышло», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Теплякова, которая воспитывается в многодетной семье, будет учиться в МГУ на психологическом факультете — она не смогла пройти на бюджет, однако в вузе подтвердили намерение родителей оплатить образование дочери. Алиса Теплякова собирается закончить МГУ за два года.