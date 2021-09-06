Профессор ВШЭ оценил реальные способности сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки

Профессор ВШЭ: у сдавшей ЕГЭ в восемь лет Тепляковой есть способности, но не выдающиеся

Способности у сдавшей Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет Алисы Тепляковой действительно есть, но назвать их выдающимися нельзя. Такое мнение выразил профессор Высшей школы экономики, заведующий Лабораторией социологии образования и науки ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в интервью «Ленте.ру».

По его словам, нельзя утверждать, что успехи ребенка объясняются только «натаскиванием» со стороны отца. «Натаскать к 8-9 годам любого ребенка на что-то невозможно», — уверен Александров, говоря о реальных способностях ребенка.

Профессор ВШЭ признал, что «девочка, безусловно, способная». «Но также очевидно, что у нее, скорее всего, нет никаких специальных способностей, иначе она бы поступала не на психфак, а на мехмат или еще куда-то. А психология — это такое общее образование. Просто девочка хорошо соображает», — заявил Александров.

Ранее сдавшая ЕГЭ в восемь лет Теплякова получила студенческий билет — она стала первокурсницей факультета психологии МГУ. Ее отец Евгений Тепляков рассчитывает, что она окончит главный вуз страны за два года вместо пяти. При этом он не переживает, что у ребенка могут быть проблемы с социализацией. По мнению Евгения, возраст не помешает его дочери учиться среди студентов вдвое старше нее.