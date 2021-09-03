Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки раскритиковал советского вундеркинда

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет Тепляковой обвинил вундеркинда из СССР Полякову в пиаре

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет и поступившей в Московский государственный университет (МГУ) Алисы Тепляковой раскритиковал советского вундеркинда Ирину Полякову. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

Он назвал россиянку «очень интересным персонажем» и заявил, что та «активно пиарится» на истории юной студентки. «Дает комментарии о сломанной судьбе, а сама в дорогом платье, с прической-маникюром, рассказывает о своих бизнес-студиях», — заявил Евгений Тепляков.

По словам отца девочки, советский вундеркинд успешно использует то образование, которое она получила благодаря своим родителям. Он также предположил, что если сейчас у Поляковой все хорошо, «значит, не было никаких серьезных психотравм».

Ранее в беседе с «Лентой.ру» поступившая в 14 лет в МГУ на экономический факультет вундеркинд из СССР Ирина Полякова рассказала о том, что детстве она была несчастна — ее жизнь напоминала жизнь изгоя. Своего 18-летия она ждала как «Робинзон Крузо на необитаемом острове», чтобы сбежать от строгих родителей.