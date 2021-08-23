Поступившая в 14 лет в МГУ советский вундеркинд рассказала о жизни изгоя

Поступившая в 14 лет в МГУ вундеркинд из СССР Ирина Полякова рассказала о жизни изгоя

Ирина Полякова, ребенок-вундеркинд, которая в советское время в возрасте 14 лет поступила в МГУ на экономический факультет, в детстве не была счастлива — ее жизнь напоминала жизнь изгоя, а своего 18-летия она ждала как «Робинзон Крузо на необитаемом острове», чтобы сбежать от строгих родителей. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Самым известным фактом из ее биографии стало то, что в 5 лет девочка прочитала 26 томов Жюля Верна. После этого матерью-педагогом было принято решение, что она поступит в МГУ. Поэтому Плякова все время проводила за книгами, родители воспитывали ее в строгости, за пятерки никогда не хвалили — эта оценка считалась в их семье единственной нормальной.

«Я училась так много и читала так много, потому что у меня не было других вариантов, — рассказала она "Ленте.ру". — Я была одинока, у меня не было братьев и сестер, не было друзей. (...) В основном я сидела дома».

Стремление ее родителей дать ей образование Полякова называет «идеей-фикс». Ради этого они были готовы жертвовать ее общением со сверстниками — специальной среды для одаренных детей в СССР не было, поэтому Ирина фактически была вырвана из реальной жизни.

В результате в 18 лет Полякова сбежала из дома и пошла работать. «Я считала дни, как Робинзон Крузо на необитаемом острове, до тех пор, пока мне исполнится 18», — призналась она.

Сейчас Полякова работает на двух работах и воспитывает 14-летнего сына, от которого не ждет и не требует блестящих результатов.

Ранее стало известно, что сдавшая в 8 лет ЕГЭ россиянка Алиса Теплякова, которая воспитывается в многодетной семье, будет учиться в МГУ на психологическом факультете — она не смогла пройти на бюджет, однако в вузе подтвердили намерение родителей оплатить образование дочери. Алиса Теплякова собирается закончить МГУ за два года.