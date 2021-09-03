Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки описал план по окончанию МГУ за два года

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет Тепляковой рассказал о плане по окончанию МГУ за два года

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет и поступившей на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) Алисы Тепляковой описал план по окончанию вуза за два года. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает «Комсомольская правда».

Он рассказал, что в вузе к юной россиянке лояльно настроены, понимают, что ребенку нужен особый подход в учебе, и выразил надежду на то, что в учебном учреждении будут идти навстречу.

«Посмотрим, как Алиса будет вливаться в группу, адаптироваться к учебе, как ей на семинарских занятиях… В зависимости от этого будем решать, в какой степени она сможет идти не со всеми», — отметил Евгений Тепляков.

Ранее сообщалось, что девочка-вундеркинд получила студенческий билет и начала свою учебу в вузе дистанционно. Она учится на факультете психологии МГУ на коммерческой основе.